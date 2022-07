Legato con una catena di ferro sotto al sole, senza cibo e senz'acqua: salvato rottweiler a Nocera

I carabinieri di Cava de’ Tirreni sono stati allertati dalla centrale operativa 112 per un caso di maltrattamento subito da un cane di grossa taglia nel comune di Nocera Inferiore, dove erano entrati in azione anche i vigili urbani e l’addetto del servizio veterinario dell’Asl Salerno1. Un cane di razza Rottweiler era legato, con una corta catena di ferro, alla ringhiera del terrazzo di un’abitazione, senza cibo, senza acqua e senza alcun riparo dal calore inclemente del sole.

Il blitz

I militari si sono adoperati, quindi, per contattare il proprietario dell’abitazione e liberare l’animale ma senza successo. E poiché il terrazzo non era raggiungibile senza accedere all’abitazione, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Salerno, i quali sono giunti poco dopo con un mezzo dotato di cestello mobile grazie al quale i militari riuscivano a liberare la bestiola. A terra, poi, il medico dell’Asl hanno riscontrato che l’animale presentava i sintomi di un possibile collasso, quali aumentata frequenza respiratoria ed estrema debolezza. Di qui, la decisione di un ricovero immediato presso una struttura idonea per le cure del caso.Nei giorni successivi alcuni militari si sono recati a far visita al cucciolo per sincerarsi dello stato di salute del rottweiler il quale, appena rivisti i suoi salvatori, non si è risparmiato in feste e scodinzolii.All’esito delle indagini i militari hanno individuato il possessore del cane e comunicato l’accaduto all’Autorità Giudiziaria.

Il fenomeno estivo

Con l’arrivo dell’estate e l’incremento dei viaggi turistici, si ripresenta il triste e ciclico fenomeno dell’abbandono degli animali domestici che produce incidenti e vittime tra cani, gatti, ed animali da compagnia più in generale; l’abbandono ed il maltrattamento degli animali sono pratiche crudeli che l’ordinamento giuridico punisce con sanzioni anche gravi (reclusione fino a tre anni) previste agli articoli 544 ter e 727 del Codice Penale.