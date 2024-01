Roccagloriosa: la leggenda della Chiesa della Madonna della Potentissima

Tra le tante leggende del salernitano, particolarmente suggestiva quella sulla misteriosa origine della Chiesa della Madonna della Potentissima ad Acquavena, frazione di Roccagloriosa. Si narra che un pastore, portando al pascolo i suoi buoi, si accorse che questi scomparivano giorno dopo giorno. Iniziò, quindi, a cercare il ladro di bestiame, ma invano. Mentre i suoi buoi continuavano a sparire, un giorno ebbe un'idea: prese un gomitolo legandone un capo alla zampa di uno dei buoi superstiti.

Quando il bovino iniziò a camminare ed il filo a srotolarsi, il pastore cominciò a seguirlo. Dopo tanto cammino, giunse in uno spiazzale isolato: con sua grande sorpresa, trovò tutti i buoi perduti che pascolavano. Ad un tratto, si riunirono in cerchio e si piegarono, come stessero pregando rivolti verso una quercia sul cui fusto apparve l'immagine della Madonna. Senza parole, il pastore corse in paese per raccontare l'accaduto: gli abitanti decisero di edificare in quel luogo una chiesa, nella cui struttura fu murato l'albero dove apparve la sacra effige.