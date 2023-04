Legionella, convegno in Camera di Commercio dedicato alle strutture turistiche

“Prevenzione legionella nelle strutture turistiche: Regole e Responsabilità degli Operatore”. Questo il tema del Convegno organizzato dalla Fenailp Turismo, venerdì 21 aprile alle ore 16,30, presso la Sala Genovesi della Camera di Commercio di Salerno.

Il programma

Aprirà i lavori il Presidente Nazionale Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, introdurrà Anna Maria Rosi, Responsabile Laboratorio Regionale di riferimento per la legionellosi Interverranno inoltre il professor avvocato Francesco Aversano dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’avvocato Luigi Stefano Corvino, Direttore Generale Arpac Campania, il professore Felice Casucci (assessore al Turismo della Regione Campania) e concluderà Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania con Delega all’ambiente. La moderazione del convegno sarà affidata al giornalista Giovanbattista Lanzilli. Nel corso del Convegno verranno affrontare le tematiche e le questioni di natura normativa per la prevenzione dei fenomeni di contagio. Sarà presentata una disamina sul quadro legislativo di riferimento con un approfondimento sugli strumenti di prevenzione previsti per gli operatori economici, sui loro obblighi e responsabilità.