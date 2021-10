Sala Consilina, 48enne con problemi respiratori finisce in Terapia Intensiva: non è Covid, ma Legionella

Non ha il Covid, ma la legionella, un 48enne di Sala Consilina che da alcuni giorni è ricoverato in terapia intensiva, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Grave la polmonite causata dall’infezione.

La scoperta

L’uomo era arrivato in ospedale con dei preoccupanti sintomi influenzali: inizialmente si pensava al Covid, ma, dagli accertamenti, è emerso che in realtà si trattava di Legionella. Ignoti i motivi per i quali l'ha contratta.