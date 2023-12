Gattino scuoiato, il sindaco: "Ad Angri è stato soccorso, non sappiamo dove sia stato torturato"

"Preferisco esprimermi solo quando si ha davvero contezza dell’accaduto, ma qui urge fare le dovute precisazioni in quanto inizio a percepire che, anziché sostenerci, ci state accusando per un episodio gravissimo per il quale vogliamo anche noi giustizia. Innanzitutto, Leone è stato sì trovato sul territorio angrese, ma in una zona molto prossima al confine con altri due comuni, ed è solo grazie alla sensibilità di una cittadina angrese se è stato soccorso. Ciò non significa che chi ha commesso questa atrocità sia un nostro concittadino". Lo precisa il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, a seguito di pesanti accuse rivolte alla popolazione del comune salernitano per la vicenda di Leone, il gattino scuoiato vivo e purtroppo morto qualche giorno fa. "Nessuno sa dove realmente è stato commesso questo scempio e chi è il colpevole, addirittura stiamo ancora aspettando l’esito dell’esame autoptico. Inoltre, nei pressi della zona in cui è stato ritrovato Leone, non ci sono questi magazzini di cui parlano tutti digitando a km di distanza. - incalza il primo cittadino - È avvilente dover precisare certe cose. Vanno bene i messaggi di sostegno, di denuncia (che ricordo devono essere depositate ufficialmente per essere valide), di commiato, ma lasciate stare gli Angresi e la città di Angri. Basta processi mediatici senza logica, abbiate rispetto! E quindi sono qui a chiedervi pazienza perché è tutto in divenire. Appoggiateci fidandovi di noi, sostenendoci, pesando bene le parole ed evitando etichette", ha concluso.

La denuncia

Intanto, Animalisti Italiani interviene sottolineando come la vicenda del gattino richiami l’attenzione sulla necessità di leggi più severe per chi commette tali atrocità nei confronti degli animali. L’associazione, dunque, depositerà denuncia: la legge 189/04 ha introdotto per la prima volta il delitto di uccisione di animale, rendendo penalmente perseguibile colui che uccide un singolo animale.

Il presidente dell’associazione Animalisti Italiani Onlus, Walter Caporale:

“La storia di Leone è un grido d’allarme che non può passare inosservato. Chiediamo leggi più severe e punizioni più stringenti per chi commette reati contro gli animali. Da tempo ci battiamo per una normativa che fornisca loro una tutela più incisiva: bisogna inasprire le pene detentive e le sanzioni pecuniarie. È evidente la stretta correlazione esistente tra il maltrattamento animale e il comportamento di individui sociopatici. Per combattere crudeltà e orrori contro gli animali è necessario superare la tradizionale impostazione che nega il grado di soggettività anche a loro. Per gli animali, con l’attuale dispositivo normativo, il reato di uccisione resterebbe sicuramente impunito. Giustizia non sarà mai fatta in Italia fino a quando chi inizia torturando animali non farà un giorno di carcere”.

L'intervento di Fratelli d'Italia di Cava:

“Sono esterrefatto e provo orrore per quanto è stato fatto al piccolo Leone, il gattino scuoiato vivo e abbandonato ad Angri e morto a causa delle ferite inferte da ignoti, nonostante le cure mediche dei volontari del canile di Cava de’ Tirreni che hanno portato il micio all’ambulatorio veterinario dell’Asl di Cava dove è stato fatto tutto il possibile per tenerlo in vita, nonostante le gravissime condizioni in cui è stato trovato”. Queste le parole di Italo Cirielli, capogruppo consiliare Fratelli d’Italia - Cava de’ Tirreni, che prosegue: “Chi ha torturato e ucciso il piccolo Leone, e i suoi eventuali complici, è un sadico, una persona pericolosa che deve essere assicurata alla giustizia al più presto. Un criminale che è stato capace di compiere questo atto di crudeltà senza precedenti, una sevizia orrenda e inimmaginabile, è un pericolo pubblico e deve essere assicurato alla giustizia che deve garantire una pena esemplare”. Sulla vicenda si esprime così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luigi Napoli: “Proporremo al Parlamento un inasprimento delle pene per chi, come in questo caso, tortura o uccide senza motivo gli animali. I soggetti violenti nei confronti di esseri viventi e senzienti possono rivelarsi un pericolo sociale, perché tendono ad esserlo anche nei confronti delle persone, in particolare di quelle più deboli come donne, bambini o anziani. Gli animali ci riempiono di coccole, sono l’antidoto migliore contro la solitudine, riempiono le nostre giornate, migliorano la vita dei bambini disabili tant'è vero che una delle terapie più apprezzate e funzionali è proprio la pets therapy. Devono essere tutelati dalla legge con tutti i mezzi possibili e senza distinzioni tra razze e specie”.