Lettere anonime e minacce agli amministratori del Comune: indagine in corso, parla il sindaco

“Al fine di difendere l’immagine del Comune di San Cipriano Picentino e di chi lo rappresenta nelle istituzioni, con apposita delibera di Giunta dello scorso 28 Marzo, abbiamo nominato l’avvocato Michele Tedesco per la costituzione di parte civile nel procedimento penale N.R.G. 7378/2021 che vede indagato un consigliere comunale, che speriamo riesca a dimostrare la sua estraneità a questi gravi atti ignobili compiuti nei confronti dell’amministrazione comunale, accusato di aver tentato di ostacolare la nostra azione amministrativa attraverso varie lettere anonime”. Lo annuncia, su Facebook, il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano dopo alcuni episodi verificatisi nell’ultimo periodo. Nel mirino anche l’assessore Mafalda Domenica Ferro.

Esprimiamo la massima fiducia nei confronti dell’operato della Magistratura ma anche il massimo sostegno nei confronti del nostro assessore Mafalda Domenica Ferro, che ha avuto la forza di presentare denuncia contro una lettera che la minacciava, dimostrando di non aver nulla da nascondere e di rispettare il suo ruolo politico-amministrativo per il quale era stata eletta. Una vicenda assurda ed indegna che nulla ha a che fare con l’attività amministrativa, portata avanti, ogni giorno, tra mille difficoltà. In qualità di Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino condanno, con fermezza, ogni tentativo di violenza e di condizionamento esterno attuato, in ogni forma ed in ogni luogo, da chi ritiene di poter influenzare le scelte politiche ed amministrative di una comunità “fuori dai meccanismi della democrazia e del confronto dialettico”.