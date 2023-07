Caso Quagliariello, Celano replica a De Luca: "Lui è il re dei cafoni, inviti Saviano e le altre vittime del suo sistema"

"De Luca pensi piuttosto a tutti i danni che sta producendo ai campani con le sue incapacità e le sue clientele. Ho già avuto modo di chiarire quanto è accaduto. Nella mia storia politica mi sono sempre impegnato per la difesa della libertà in una città in cui, per volontà del Dominus, anche parte dell'informazione si è spesso manifestata chiusa al pensiero alternativo. Non era certo mia intenzione evitare la presentazione del libro". Con queste parole il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno, Roberto Celano, replica al governatore De Luca che ieri, senza citarlo direttamente, ha definito "atto di cafoneria" l'aver impedito la presentazione del libro sul Napoli di Gaetano Quagliariello a Salerno.

La risposta

Celano aggiunge: "Sono intervenuto a seguito ad una serie di messaggi di protesta ricevuti per evidenziare il rischio. Evidentemente il mio post è stato male interpretato e fortemente strumentalizzato (in qualche caso volutamente!) anche da taluni che per 30 anni la propria dignità e la libertà l'hanno calpestata barattandola anche per meno di mezza zeppola ed un caffè. Ritengo che si debba lavorare per riunire le due tifoserie. L'inverso di quanto fatto dal governatore quando faceva il sindaco (allorquando per convenienza di consenso definiva "i napoletani geneticamente ladri"). Per svelenire e riappacificare ci vuole, però, un'azione graduale ed intelligente. Non servono nè le offese di De Giovanni nè il sarcasmo (in altre occasioni apprezzabile) fuori luogo che potrebbe essere male interpretate in un momento di tensione. Mi impegnerò per questo", assicura Celano. "Mi spiace molto per l'onorevole Quagliariello che è persona di indiscutibili qualità. Spero anch'io che il sindaco lo inviti in Comune, magari anche insieme a Saviano e alle tante altre vittime del sistema deluchiano", conclude l'esponente di centrodestra.