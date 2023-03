Urina davanti al bagno: puniti gli studenti maschi del liceo Tasso a Salerno

Uno studente del liceo classico “Torquato Tasso” di Salerno ha urinato nell'antibagno al piano terra dell'edificio scolastico di piazza San Francesco. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri. Il ragazzo in questione non è stato ancora identificato.

La punizione

Ma - riporta Il Mattino - la preside Carmela Santarcangerlo ha già stabilito la punizione: sospensione di un giorno con obbligo di frequenza per tutti gli studenti maschi delle dieci classi situate sullo stesso piano del bagno in questione. La circolare è stata inviata a studenti e genitori per denunciare l'atto vandalico avvenuto il cui responsabile ancora non si è fatto avanti per assumersi le sue responsabilità.