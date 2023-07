Operazione Mare Sicuro in Cilento: sequestri e sanzioni, 3 titolari di lidi nei guai tra Palinuro e San Giovanni a Piro

In azione, in settimana, i militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro che, nell’ambito dell'Operazione Mare Sicuro, hanno passato al setaccio gli stabilimenti dislocati lungo il litorale da Pisciotta a Sapri. In tre sono finiti nei guai, per aver occupato una porzione di demanio marittimo con lettini e ombrelloni superiore rispetto a quella concessa: sgomberati 1100 metri quadrati di arenile a Centola e San Giovanni a Piro, con la denuncia dei responsabili delle strutture per l’abusiva occupazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni. Elevata, inoltre, un sanzione di 1032 euro per la mancata predisposizione del locale di primo soccorso presso una struttura balneare.

Il bilancio

Circa il monitoraggio in mare, 5 i verbali amministrativi elevati dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Camerota per ancoraggio non consentito, violazioni in materia di noleggio e assenza dei documenti di bordo, per un totale di 500 euro. Infine, sono state eseguite delle verifiche circa il libero accesso al demanio marittimo e a tutela dell’ambiente marino: è stata interessata l’Arpac per l’effettuazione di nuovi campionamenti.