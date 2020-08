Alimenti non tracciabili e carenze igienico-sanitarie: 5 lidi nei guai tra Camerota e Palinuro

Costiera cilentana al setaccio, per monitorare, in particolare, ristoranti e strutture balneari di Marina di Camerota e Palinuro. Sono emerse varie irregolarità relative a cibi malconservati e a carenze igienico-sanitarie per 5 stabilimenti: è scattata la parziale chiusura, dopo il blitz dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione.

I sequestri

Sequestrati, in particolare, diversi chili di alimenti privi di tracciabilità nei lidi e cibo non conservato correttamente, come riporta Infocilento. I controlli continuano.