Linea d’Ombra Festival e Fondazione Scuola Medica Salernitana: annunciato l'accordo

La partnership è resa possibile dal generoso contributo di un’azienda salernitana, Nexsoft spa (www.nexsoft.it), che metterà a disposizione 10.000 euro per la realizzazione di attività legate al multimediale e all’audiovisivo, attività che valorizzino la storia della Scuola Medica Salernitana e che coinvolgano in particolare il Giardino della Minerva.

Durante il periodo del Festival e in coerenza con le sue tradizionali vocazioni, a cura del Giardino della Minerva e presso la sua sede, si svolgeranno alcune attività del Festival finanziate dal contributo di Nexsoft, e in particolare:

• un laboratorio audiovisivo destinato a produrre un documentario sulla Scuola Medica.

• un convegno scientifico – a cura del professor Alfonso Amendola dell’Università degli Studi di Salerno – sul tema della città, della cultura, del digitale, con riferimento alle sfide che la risposta alla pandemia lancia a tutti gli operatori culturali.

L’iniziativa sarà lanciata il 1 settembre in un concerto in cui ci sarà anche un’anteprima del programma del Linea d’Ombra Festival XXV edizione. Il concerto si svolgerà all’Arena del Mare alle ore 21 e vedrà la partecipazione di due gruppi: Okinawa e Lone Blues Band, con un programma che ha per titolo “Radio jazz/Cinema Rock”.

Alla conferenza stampa che presenterà i dettagli dell’iniziativa e che anticiperà anche la candidatura della Scuola Medica al riconoscimento nel patrimonio immateriale Unesco, parteciperanno:

Vincenzo Napoli – sindaco di Salerno

Antonia Willburger – assessore alla cultura

Peppe D’Antonio – fondatore e direttore artistico di Linea d’Ombra

Corrado Liguori – Presidente della Fondazione Medica Salernitana

Corrado Montoro – amministratore unico di Nexsoft spa

Luciano Mauro – direttore del Giardino della Minerva

Coordinerà la conferenza Erminia Pellecchia – Il Mattino.

L'incontro si terrà lunedì 31 agosto, alle ore 11.00, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città.