Odissea liste d'attesa a Cava, Polichetti: "Subito Cup solidale e una convenzione con i centri specialistici"

"Odissea per una visita ortopedica negli ambulatori dell'Asl Salerno: bisogna aspettare dicembre per farsi visitare a Cava de' Tirreni o serve sobbarcarsi un viaggio della speranza fino a Sapri per trovare subito posto". Lo denuncia di Mario Polichetti sindacalista della Uil Fpl provinciale e primario del reparto di Gravidanza a Rischio presso l’ospedale di Salerno che ha deciso di portare all'attenzione pubblica la drammatica situazione delle liste d'attesa per le visite ortopediche negli ambulatori dell'Asl Salerno.

Le soluzioni di Polichetti