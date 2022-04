Litiga con un collega e lo ferisce con un coltello: operaio denunciato a Battipaglia

Dramma sfiorato, ieri mattina, in via Dante Alighieri, a Battipaglia. Un operaio avrebbe litigato con un collega, arrivando a ferirlo alla mano con un coltello, per poi recarsi al lavoro come se nulla fosse accaduto. Il ferito 41enne è stato soccorso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza. Le sue condizioni non sono gravi.

La denuncia

Sul posto, i carabinieri che hanno avviato le indagini: l'aggressore è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio.