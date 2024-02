Capaccio Paestum: lite in un centro di accoglienza, accoltellato uno straniero

Tensione a Capaccio Paestum, in un centro di accoglienza in località Santa Venere. Due ospiti stranieri, al culmine di una lite, avrebbero aggredito ed accoltellato un cittadino egiziano, colpito al torace.

Sul posto, i sanitari che hanno condotto il malcapitato in ospedale. Fortunatamente, non risulterebbe in pericolo di vita. I due responsabili dell'aggressione sono stati intanto denunciati per lesioni personali aggravate: accertamenti in corso da parte dei carabinieri.