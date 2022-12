Uomo soccorso con un'ambulanza, a Sarno: lite e botte tra sanitari e familiari

Attimi di tensione, a Sarno: è nata una lite tra i soccorritori e familiari di un paziente, in merito al tipo di intervento sanitario da prestare. Dalle parole si è passati ai fatti e il personale del 118 intervenuto sul posto con un'ambulanza, sarebbe stato aggredito.

Il fatto

Non sono chiare la dinamica e le cause di quanto accaduto, ma il malcapitato è stato ricoverato, mentre il personale del 118 è stato costretto a sospendere temporaneamente il servizio per le ferite riportate. Accertamenti in corso.