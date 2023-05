Lite all'interno del carcere: aggrediti gli agenti penitenziari intervenuti per placare gli animi

Attimi di tensione nel carcere di Salerno. Intorno alle ore 13 è scoppiato un litigio fra due detenuti. Separati non senza difficoltà dagli agenti della polizia penitenziaria, uno dei due ha continuato ad aggredire verbalmente, con frasi ingiuriose e minacce, gli agenti, sputando ripetutamente contro alcuni di loro.

Il caso

A denunciare l'accaduto Donato Capece, segretario generale del Sappe: "Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che svolgono quotidianamente il servizio nel carcere salernitano lo fanno con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai complicato per l'esasperante sovraffollamento. Ma servono urgenti provvedimenti per frenare una situazione operativa che è semplicemente allarmante”.