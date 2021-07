Prima la lite, poi spunta il coltello: carabiniere ferito a Siano

Indagini a tutto campo. Il violento alterco si è consumato in via D'Andrea, nel comune dell'Agro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Nocera Inferiore

Prima la lite, poi il sangue. Tanta paura a Siano: in via D'Andrea, ieri sera intorno alle 22.30, due persone sono state protagoniste di un violento alterco.

I dettagli

Una delle due persone, un ex carabiniere è stato ferito con quattro coltrellate all'addome. E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta di un ex maresciallo dei carabinieri in pensione. Le forze dell'ordine hanno fermato l'aggressore, un 57enne, fuggito dopo il litigio. Indagini a tutto campo.