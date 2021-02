Ferì mortalmente Romualdo Merola: condannato un uomo di Orria

Il gup Sergio Marotta del Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato in primo grado un uomo di Orria, che ferì mortalmente alla testa il titolare di un bar intervenuto per sedare una rissa scoppiata nel locale

Il gup Sergio Marotta del Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato in primo grado un uomo di Orria, che ferì mortalmente alla testa il titolare di un bar intervenuto per sedare una rissa scoppiata nel locale. Il responsabile, 31 anni, è stato condannato per omicidio colposo. Per lui un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena, più risarcimento danni in favore della moglie e dei due figli della vittima.

I dettagli

Accadde tutto ad aprile 2019: la lite degenerò all'interno di un bar, a Vallo della Lucania. Fu colpito Romualdo Merola, 69enne di Futani, intervenuto per placare la rissa. Merola fu operato per un’emorragia cerebrale. Poi morì. La vittima, trasportata d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Luca di Vallo, riportò una profonda ferita alla testa, urtando una sedia. Si attende il deposito delle motivazioni della sentenza.