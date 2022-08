Pontecagnano: cliente aggredisce il titolare di un lido, pochi giorni prima preso di mira un barista

Il sindaco: "Le persone che si mettono al servizio della comunità, investendo e lavorando per offrire un servizio agli altri, meritano il massimo rispetto. La violenza non è mai una soluzione: se non partiamo da questa convinzione resteremo vittime dell'ignoranza e del cinismo"