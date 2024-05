Rissa a Capaccio, straniero si ferisce da solo con un vetro: si indaga

Rissa tra stranieri, nel pomeriggio, in zona Laura di Capaccio Paestum. Per motivi ignoti, due uomini avrebbero iniziato a discutere animatamente nei pressi di un bar: dalle parole si è passati ai fatti fino a quando uno dei protagonisti della zuffa, ubriaco, si sarebbe inflitto dei tagli con alcuni vetri.

Il ferito è stato condotto in ospedale per le cure del caso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'increscioso accaduto.