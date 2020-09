Urla in strada nella notte, in via Dalmazia: residenti svegliati da una coppia

Urla e minacce, in via Dalmazia, attorno alle 3 della notte appena trascorsa. Una coppia, nei pressi del cinema San Demetrio, ha inscenato una furibonda lite in strada, svegliando tutti i residenti.

Il fatto

Non si conoscono le ragioni della zuffa: lui, a torso nudo, inveiva contro la giovane che a sua volta lo aggrediva verbalmente invocando l'intervento dei carabinieri. Gli abitanti della zona hanno allertato le forze dell'ordine, ma, improvvisamente, la coppia si è allontanata. Attimi di forte tensione, ma, pare, nessuna grave conseguenza.