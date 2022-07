“Litorale Salerno Sud”, summit tra i tecnici della Regione e i sindaci

La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, con i redattori del Piano Urbanistico Comunale (architetto Antonio Oliviero + Mate) e componenti dell'Ufficio di Piano, ha partecipato ad un incontro laboratoriale con il gruppo tecnico regionale responsabile del Programma Integrato di Valorizzazione “Litorale Salerno Sud”, alla presenza dei rappresentanti del RTP incaricato della redazione del Masterplan (Mate + Stefano Boeri Architetti + Studio Silva + F Tourism e Marketing).

Gli obiettivi

L’incontro, cui hanno partecipato per ovvie ragioni di omogeneità territoriale anche i vicini Comuni di Pontecagnano ed Eboli, è stato organizzato sia per condividere indicazioni sui progetti strategici individuati dal preliminare di Masterplan che per un controllo di coerenza delle pianificazioni urbanistiche in itinere proprio nei tre comuni con le prospettazioni recate dallo stesso Programma Integrato.