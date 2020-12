Mare in burrasca, detriti in litoranea a Pontecagnano: corrono i volontari del Vopi

Una notte di superlavoro e con il lampeggiante acceso per il Gruppo Operativo del Vopi, intervenuto non solo a Bivio Pratole, dopo la caduta dell'albero sul muretto perimetrale del cimitero degli inglesi, ma anche in litoranea Costa Sud per rimuovere la carreggiata da pietre, fogliame e arbusti che impedivano la circolazione stradale.

I dettagli

Un'opera silenziosa e preziosa che è durata per tutta la notte, con il mare in burrasca. Nella zona di Pontecagnano Faiano, in particolare, si sono registrati i maggiori problemi: i detriti hanno invaso la sede stradale, sospinti dalle onde del mare che si sono pericolosamente sollevate. I volontari si sono avvalsi anche di mezzi di soccorsi e hanno reso fruibile la carreggiata.

Gallery