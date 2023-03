Litoranea, la proposta dei balneatori: "Riaprire la strada che collega Salerno e Pontecagnano"

Riaprire il tratto di strada, ora dismesso, posto fra via Allende (Salerno) e via Mar Ionio (Pontecagnano Faiano). È la richiesta avanzata dall'associazione Mistral, che rappresenta circa 40 balneatori della fascia costiera di Pontecagnano Faiano.

L'istanza

A motivare la richiesta la presidente di Mistral, Luana Moccia: "Già nel 2019 abbiamo avanzato tale istanza a seguito della chiusura del Ponte Asa che tagliò letteralmente in due la Litoranea". "È fondamentale - spiega - evitare l'isolamento di questa area, che, come abbiamo visto, si traduce in disordine e situazioni fuori controllo. Aprendo quel tratto di strada, inoltre, si garantirà un maggiore afflusso di auto sulla Sp175, divenuta ormai un'arteria secondaria rispetto all'Aversana".