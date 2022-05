Incendio nella notte all'Ali Baba Döner Kebab, nessun ferito: si indaga

Fiamme a Battipaglia, nella notte, presso “Ali Baba Döner Kebab”, in piazza Aldo Moro. Intorno all’1:30, un incendio si è sviluppato all’interno del locale, danneggiando gran parte degli elettrodomestici, suppellettili e il retro del negozio. Quando le fiamme sono divampate, il locale, di proprietà di un imprenditore pakistano al momento non Italia, era chiuso.

Gli accertamenti

Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo e i carabinieri di Battipaglia guidati dal comandante Vitantonio Sisto: il locale è stato cautelativamente posto sotto sequestro per effettuare alcuni accertamenti. Ancora ignote le cause dell'incendio: si indaga.