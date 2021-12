Allerta meteo a Salerno: allagati i locali comunali, interviene la Protezione Civile

Tuoni, fulmini e bombe d'acqua: Salerno fa i conti con l'emergenza maltempo e con la pioggia battente. In questi minuti personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione civile è in attività in zona Torrione per allagamento in locali di proprietà del Comune di Salerno.

I soccorsi

E' accaduto a Torrione. Sono giunti sul posto gli uomini coordinati da Mario Sposito, capitano responsabile dell'emergenza del gruppo comunale Protezione Civile di Salerno