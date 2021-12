Locali "no vax": spunta la lista su Telegram, indagano le forze dell'ordine

Ci sarebbero bar, studi fotografici, palestre. Attraverso i social netowork, è stata indicata una rete di locali per "no vax", cioè che non effettuerebbero controlli sul green pass. Polizia e carabinieri hanno cominciato ad effettuare verifiche a tappeto. Un passaparola sui social che, se fosse accertato dagli inquirenti, produrrebbe conseguenze molto gravi.

I dettagli

La notizia, della quale scrive Infocilento, ha spinto le forze dell'ordine ad indagare. In una chat che si serve di Google Maps per la geolocalizzazione, sarebbero indicate anche delle attività commerciali nel Cilento. "Sono verificate", arrivano a scrivere gli organizzatori.