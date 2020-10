Lockdown in Campania, la Confesercenti di Angri: "Aiuti subito, no proclami"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si va verso uno scenario che non si auspicava, ma i dati attuali del contagio stanno inducendo verso una chiusura delle attività che non porta bene a nessuno. Infatti é da poco una nota del Governatore della Campania che sta decidendo di chiudere tutto come a marzo. Tutto bene, ma che si vogliono scaricare le problematiche su noi imprenditori è assurdo. Noi non abbiamo colpe, siamo attenti e ligi alle norme che ci vengono imposte. Se lo Stato e la Regione non riescono ad arginare il contagio del virus, insieme, poi, si prendano la responsabilità dei danni che stanno causando a tanti imprenditori che non ce la fanno più ad andare avanti e a sopportare tutto questo.A novembre ci saranno tasse da pagare le quali si vanno a cumulare ai tanti balzelli che si stanno pagando, spalmandoli, dopo il primo lockdown. Non ce la facciamo più! Stiamo morendo non per Covid-19 ma per fallimento totale e se proprio dobbiamo morire è giusto che ci dicano come. Pretendiamo subito un ristoro economico e non proclami, per il disagio che stiamo vivendo e pretendiamo che vengano annullati e non posticipati, come avvenuto nel primo lockdown, tutti i pagamenti verso lo Stato, la Regione e i Comuni. E' necessario un immediato condono fiscale riferito a questa seconda parte dell'anno e che permanga fino al protrarsi dello stato di emergenza. Non possiamo aspettare. eventuali accordi Stato - Regione per l'adozione di misure a sostegno delle imprese: se la chiusura delle attività ha efficacia immediata ci chiediamo perché anche gli aiuti non debbano essere immediati. Inconcepibile che per una semplice cassa integrazione, i lavoratori dipendenti debbano aspettare mesi. Bisogna inoltre modulare intese con i proprietari dei locali commerciali, autorizzare a non ottemperare ai pagamenti di questo periodo verso i fornitori che a loro volta altrettanto potranno fare. I governanti si assumano queste responsabilità prendano, questi impegni. La salute è primaria, ma anche la vita delle imprese lo è.