Dramma a Londra, muore il 30enne cilentano Luigi Maiuri

Dolore e sconcerto nel Cilento, ad Ascea, per l’improvvisa scomparsa di Luigi Maiuri. Il trentenne, per gli amici “Gigetto”, è deceduto venerdì a Londra, dove si era trasferito da diversi anni insieme al fratello maggiore. Nella capitale britannica aveva iniziato a lavorare come cameriere ma, nel tempo, era riuscito ad affermarsi come manager collaborando con attività di ristorazioni locali. Sembra che a togliergli la vita sia stato un malore improvviso.

Il lutto

La notizia della sua scomparsa è giunta ieri, come un fulmine a ciel sereno, nel comune cilentano dove, per il lutto, è stata rinviata al 15 settembre l’esibizione in piazza del cantante Enzo Mariniello. Luigi era cresciuto nel quartiere Arabo, dove tornava ogni estate per trascorrere qualche settimana di vacanza in compagnia di familiari e amici. I familiari sono volati a Londra per le formalità burocratiche e programmare il rientro della salma ad Ascea per i funerali. Per domani è attesa l’autopsia sul cadavere per fare chiarezza sulla reale causa del decesso. “Ci stringiamo tutti alla famiglia per la grave perdita” scrive l’amministrazione comunale, in un post, su Facebook.