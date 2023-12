"La figlia del custode fa l'estetista nei locali della scuola": Luca Abete arriva a Salerno

Luca Abete continua la sua inchiesta sui custodi, alcuni dei quali vivono ancora nelle scuole insieme spesso alle loro famiglie. L’inviato di Striscia la Notizia ha fatto tappa nella zona orientale di Salerno scoprendo – tramite una complice che si è spacciata per una cliente – che all’interno dei locali di un istituto scolastico, affidati al custode, la figlia di quest’ultimo svolgeva in modo irregolare l’attività di estetista.

La denuncia

Nel corso del servizio televisivo – mandato in onda ieri sera su Canale 5 – si vede la ragazza mentre racconta alla complice di Abete come svolge la sua attività, qual è il suo listino prezzi e anche le numerose prenotazioni già prese per il mese di dicembre. Il padre della ragazza ha provato a smentire Abete davanti alle telecamere non sapendo, però, delle immagini registrate preventivamente dalla complice dell'inviato di Striscia.