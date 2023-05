Inchiesta Luci d'Artista, Celano (Fi): "Il sistema funziona così, la città va liberata"

"Il sistema funziona così ed è lo stesso che ci ha portato sull'orlo del dissesto". Parola del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, intervenuto in consiglio sull'inchiesta che vede un funzionario ed un imprenditore indagati per turbativa d'asta nell'ambito delle Luci d'Artista 2021/22.

"Fortemente garantisti"

"Siamo fortemente garantisti - ha aggiunto Celano - però l'amministrazione aveva il dovere di verificare gli atti che sono stati posti in essere. Per dieci anni abbiamo acquistato le luci da un catalogo di una società di Pomigliano D'Arco. Noi lo abbiamo sempre denunciato ma tutti si sono girati dall'altra parte. Ma veramente c'è qualcuno che può pensare che un funzionario possa essere stato il braccio e la mente di un'operazione del genere, se i fatti contestati saranno accertati? Io credo di no. Il sistema funziona così ed è lo stesso che ci ha portato sull'orlo del dissesto. Un sistema dal quale la città deve liberarsi al più presto".