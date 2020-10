Il Covid spegne Luci d'artista, Loffredo: "Non ci saranno, avremo piccole installazioni"

"Ho sentito tante battute su Luci d'Artista. Quest'anno non ci saranno, non è possibile per una organizzazione così imponente". Lo ha detto l'assessore comunale al Commercio, Dario Loffredo, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo cartellone di favole teatrali portate in scena dalla Compagnia dell'Arte.

I dettagli

"Non ci saranno le luminarie d'artista - ha proseguito Loffredo - ma installeremo piccole illuminazioni. Causa Covid, ci saranno luci in forma ridotta, sugli assi viari principali. Dobbiamo convivere con il virus fino a quando non ci sarà il vaccino. Convivere non vuol dire non vivere ma vivere rispettando le regole".

I commercianti e il distanziamento

Pochi giorni fa, a piazza Amendola, i commercianti salernitani hanno inscenato un flash mob pacifico per esprimere il proprio disagio in merito all'ordinanza regionale. Loffredo commenta: "La maggioranza dei commercianti sta facendo la propria parte. A Salerno hanno chiuso le saracinesche per 70 giorni, prima di qualsiasi ordinanza. I commercianti mantengono il distanziamento e sono tutti dotati di equipaggiamento anti Covid. Vale per la maggioranza dei commercianti, dei ristoratori e degli american bar. Lo fanno a tutela propria - sono genitori, hanno figli - ma anche perché tutti hanno capito che se non c'è distanziamento la gente non frequenta i locali. Se utilizzeremo mascherina e gel per le mani, tutto sarà protetto e non andremo incontro a chiusura. Auspico che si possa andare incontro ad un Natale di speranza".