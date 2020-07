Covid-19 a Salerno, tornano le Luci d'Artista: ecco dove saranno installate

Nonostante il Coronavirus, anche quest’anno la città di Salerno sarà illuminata dalle Luci d’Artista. Il via libera ufficiale è arrivato dalla giunta comunale con l’approvazione di un progetto specifico che prevede precise misure contro la diffusione del virus.

La delibera

L’investimento, da parte della Regione Campania, sarà inevitabilmente ridimensionato e costerà circa un quarto della spesa rispetto alle edizioni precedenti: 671 mila e 945 euro. L’obiettivo – si legge nella delibera – è quello di “dare un impulso alle attività produttive presenti sul territorio” poiché le Luci rappresentano un evento “strategico per la promozione turistica” della città.

Le location

Le luminarie saranno installate lungo via Trento, via Posidonia, via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma, via Carmine e via dei Principati. Ovviamente sarà possibile ammirarle anche su Corso Vittorio Emanuele, Piazza Flavio Gioia, Piazza Portanova, da via Mercanti alla chiesa dell’Annunziata.