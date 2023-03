Luci d'Artista, il Comune di Salerno guarda già alle prossime edizioni: approvata la delibera

L’amministrazione comunale di Salerno, a poche settimane dalla fine della diciassettesima edizione di Luci d’Artista, è già al lavoro per organizzare le prossime tre edizioni. La Giunta, su proposta del sindaco Vincenzo Napoli, ha infatti approvato una delibera di indirizzo puntano a mettere in campo una doppia gara: la prima inerente l’ideazione e la progettazione dei corpi luminosi; la seconda, invece, per la realizzazione e il montaggio delle opere. Il tema suggerito è “la valorizzazione delle identità storico-culturale della città di Salerno”.

I dettagli

Nella delibera - pubblicata sull'albo pretorio di Palazzo di Città - si legge che gli uffici comunali sono chiamati ad attivare le procedure “per l’individuazione di operatori economici specializzati per l’ideazione e progettazione di opere/figure luminose e operatori economici specializzati nella realizzazione di tali opere nonché nel relativo noleggio, montaggio e smontaggio, la manutenzione delle stesse opere/figure luminose per tutto il periodo della manifestazione”. Per questo riguarda i costi non vi sono cifre precise. La giunta stabilisce “come tetto massimo di spesa quello relativo alla precedente procedura di gara triennale relativa alla 12°, 13° e 14° edizione”. Quella gara - relativa alle edizioni realizzate dal 2017 al 2019 - prevedeva un accordo quadro per un importo massimo di 6milioni e 900mila euro (2milioni e 300mila all’anno), compresi gli oneri di sicurezza. Aggiungendo incentivi per funzioni tecniche e Iva, la cifra saliva a 8milioni 556mila euro (2milioni e 852mila euro annuali). Nella delibera, infine, si fa anche riferimento alla delibera di giunta della Regione Campania di novembre 2022 con la quale è stato programmato l’importo di 2 milioni di euro per l'annualità 2023-2024 di Luci d’artista.