Luci d'Artista al tempo della crisi: il via a dicembre e spegnimento a mezzanotte

Sarà un edizione di Luci d'Artista all'insegna dell'austerity. L'annuncio è arrivato dall'assessore alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara.

Il via a dicembre

Ferrara al quotidiano Il Mattino ha assicurato: "Si faranno. Su questo non c'è alcun dubbio. Anche se dobbiamo attenerci a delle direttive internazionali che ci obbligano a contenere i costi energetici". Tradotto: la manifestazione partirà a dicembre, e non a novembre come nelle precedenti edizioni; le luci saranno spente a mezzanotte e non alle tre del mattino "fatti salvi i giorni di festa".