Luci d'Artista: folla sul Corso e nella villa comunale, parcheggi esauriti

Nonostante il calo delle temperature, numerosi visitatori sono giunti questa sera a Salerno per ammirare le Luci d’Artista installate in diversi punti della città. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, in tanti hanno affollato la villa comunale per vedere da vicino le splendenti figure mitologiche; moltissime le persone anche sul Corso, in via Mercanti e in Piazza Flavio Gioia.

La viabilità

Parcheggi pieni in Piazza Mazzini, Piazza della Concordia e nel Sottopiazza della Concordia. Molte automobili anche nel grande parcheggio di Piazza della Libertà, anche se vi sono ancora diversi posti non ancora occupati. Probabilmente, la nuova area di sosta non è ancora conosciuta soprattutto da chi viene dalle altre province. Code di traffico, in particolare, tra Corso Garibaldi e Via Roma.