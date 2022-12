Salerno, Forza Italia: "Città sporca sotto le Luci d'Artista". Dal Comune confermano il Capodanno in piazza

Alla vigilia dell'accensione delle Luci d'Artista e del maxi-albero a Salerno si infiamma il dibattito politico in città. Da una parte, l'amministrazione comunale di centrosinistra che anche quest'anno conferma, nonostante le tante difficoltà del momento, la kermesse luminosa. Dall'altra, Forza Italia che, con i suoi giovani, realizza un dossier di foto e video per dimostrare le "condizioni di trascuratezza e di danneggiamento non ripristinato" di alcune zone della città, sostiene Piero Costabile, coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia. Quella di quest'anno è la 17esima edizione di Luci d'Artista, manifestazione voluta dall'attuale 'governatore' campano Vincenzo De Luca quando era sindaco di Salerno.

Le critiche di Forza Italia

Il sindaco di Salerno Enzo Napoli tiene a ribadire che Luci d'Artista è "una kermesse cui non abbiamo voluto rinunciare perché è fortemente identitaria per la nostra città e ha reso famosa Salerno in Italia" e da' un forte impulso alle attività della ristorazione e alberghiere. Ma, proprio alla vigilia dell'accensione, Roberto Celano, vicecoordinatore regionale di Forza Italia e capogruppo in Consiglio comunale, lo rimbecca. "Vogliamo noi accendere le luci sulla città, vogliamo dimostrare l'incapacità' di un'Amministrazione che presenterà la città, in occasione della principale manifestazione che si tiene a Salerno, in una condizione di degrado, deprimente". "I ragazzi di Forza Italia - aggiunge - negli ultimi giorni sono andati in giro per il centro cittadino e per le zone interessate dalla manifestazione a fare un dossier di foto e video per dimostrare che questa Amministrazione non e' in condizione neanche di assicurare l'ordinaria amministrazione, nonostante tartassi piu' di ogni altra i contribuenti". "Abbiamo voluto oggi accendere le luci, ma credo che su questa Amministrazione si debbano spegnere le luci e calare il sipario", attacca Celano sostenendo che "e' un'Amministrazione che crea un danno di immagine incredibile a una città che avremmo voluto si presentasse nel pieno della sua bellezza nell'occasione in cui i visitatori sono maggiormente invogliati a venire a Salerno". Per Costabile, "le luci accendono i riflettori del panorama nazionale su Salerno, città che vive di bellezze naturali che vengono svilite dal degrado e dalla trascuratezza in cui il centro cittadino e le zone limitrofe versano quotidianamente".

Il Capodanno in piazza

Nel frattempo, dal Comune viene confermato anche il ritorno del Capodanno in piazza. In attesa di conoscere i nomi di chi animerà l'ultima serata dell'anno a Salerno, si preannuncia "una grande festa della musica con grandi protagonisti", assicurano da Palazzo di Città.