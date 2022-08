Gara deserta, Luci d'Artista a rischio: "Chi esulta è contro lo sviluppo"

Luci d'artista 2022 a rischio? Allo stato attuale sì. È andata deserta, infatti, la gara per il noleggio, l'acquisto, il montaggio, lo smontaggio delle opere luminose indetta dal Comune lo scorso 20 luglio per un valore complessivo di 3 milioni e 608mila euro. Nessuna offerta è arrivata a Palazzo di Città. All'orizzonte potrebbe esservi una nuova gara, tempi stretti permettendo.

L'intervento di Federalberghi

Sulla questione si è espresso Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno: "Le Luci d'Artista sono essenziali per l'economia turistica e per l'immagine della città di Salerno. Chi in questi momenti esulta perchè la gara per l'installazione sarebbe andata deserta è contro il lavoro, è contro lo sviluppo, è contro la Salerno turistica. Federalberghi Salerno è senza esitazioni perchè la manifestazione si tenga regolarmente con elementi di innovazione e di rilancio".