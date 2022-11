Luci d'Artista, l'annuncio del sindaco: "Entro dieci giorni si parte con le installazioni"

Avranno inizio entro una decina di giorni i lavori per l’installazione delle Luci d’Artista a Salerno. La Giunta Comunale ha approvato, infatti, il progetto operativo dell’Iren con l’obiettivo di inaugurare l’evento entro la prima settimana del mese di dicembre. Nei prossimi giorni saranno definiti e comunicati con precisione il periodo e le modalità di svolgimento dell’evento sostenuto dalla Regione Campania.

L’annuncio

A comunicarlo, sui social, è direttamente il sindaco Vincenzo Napoli: “Le tante richieste di imprenditori, tour operator e di semplici visitatori confermano l’attesa per una manifestazione di rilievo nazionale che genera economia e lavoro per tutto il territorio. Gli elementi luminosi saranno, come avviene fin dalla prima edizione, a basso consumo energetico. Saranno proposte anche alcune installazioni inedite che – conclude - andranno ad arricchire il percorso delle Luci tra fiaba, mito, natura ed animali, stelle ed astri, esotismo”.