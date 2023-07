Luci d'artista 2023/24, dopo la gara deserta cambia il progetto

Cambia in corsa il progetto di Luci d'Artista 2023/24. A deciderlo la giunta municipale di Salerno dopo aver preso atto della gara deserta per l'affidamento del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio.

Il nuovo progetto

Comunque sia, Luci d'Artista si farà, in quanto "rappresenta un obiettivo strategico imprescindibile dell'amministrazione comunale, considerate le enormi ricadute economiche sull'indotto dei settori turistico-ricettivi e produttivi della città". Di qui la modifica del progetto, con una novità sostanziale: l'amministrazione acquisterà e non noleggerà le opere luminose. "Si prevede - è quanto si legge nella delibera di giunta - l'acquisto delle installazioni luminose per le quali era previsto il noleggio e l'esclusione della prestazione relativa alla comunicazione e interazione con il pubblico". Il piano economico resta intatto: 2 milioni e 520mila euro. Dopo l'approvazione del nuovo piano, il settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni avvierà una nuova gara. L'operatore economico interessato, inoltre, "potrà offrire il noleggio di opere diverse in alternativa a quelle previste in progetto".