Luci d'Artista, disagi per i residenti del centro: ecco l'ordinanza sui parcheggi

Dopo le criticità pervenute nei giorni scorsi da diversi residenti del centro di Salerno, la Giunta Comunale ha approvato nuove disposizioni per agevolare la sosta di chi vive, in particolare, lungo le principale strade coinvolte nell’iniziativa delle Luci d’Artista.

Le nuove regole

L’ordinanza approvata dispone che: “i possessori del permesso residenti Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7- dalle ore 14 del giorno antecedente il fine settimana o il giorno festivo, fino alle ore 9 del giorno successivo al fine settimana o al giorno festivo - sino al termine della manifestazione “Salerno – Luci d’Artista (29 gennaio 2023), possono parcheggiare indistintamente in tutte gli stalli auto delle diverse zone sopra citate”. E’ consentito, inoltre, “ai possessori del permesso residenti 1 e 2 di poter parcheggiare nell’area di sosta non automatizzata area Crescent - via Molo Manfredi sino al termine delle luminarie. “Restano a carico della società Salerno Mobilità Spa le spese ed ogni altro onere relativo all’attuazione del presente dispositivo, ivi compreso tutte le procedure necessarie” precisano dalla Giunta.