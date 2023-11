Luci d'Artista, l'ordinanza del sindaco: vietate bevande in vetro

Ordinanza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in vista dell'avvio dell'evento "Luci d'Artista".

L'ordinanza

Il provvedimento dispone il divieto su tutto il territorio comunale di vendita per asporto e di consumazione di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro. A ciò si aggiunge il divieto di abbandono in modo incontrollato, su tutto il territorio comunale, bottiglie e bicchieri o comunque contenitori di vetro. L’ordinanza prevede multe da 500 euro per i trasgressori.