"Luci d'Artista", caos parcheggio per i residenti: la giunta corre ai ripari

La giunta corre ai ripari per risolvere le criticità segnalate in merito ai parcheggi nelle zone centrali della città di Salerno in occasione di "Luci d'Artista".

Con un’apposita delibera l’esecutivo ha infatti dato la possibilità ai possessori del permesso residenti delle zone 1, 2, 3 e 4 di parcheggiare indistintamente in tutti gli stalli auto delle quattro zone dalle 14 del giorno antecedente il fine settimana (o il giorno festivo) fino alle 9 del giorno successivo al fine settimana (o al giorno festivo). Tale disposizione resterà in vigore fino alla fine della manifestazione "Luci d'Artista". "Sono pervenute - si legge nella delibera - segnalazioni di criticità da parte di cittadini, connesse alle esigenze di parcheggio nelle aree centrali. Per questo appare necessario agevolare la sosta dei residenti al fine di ridurre i disagi".