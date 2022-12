Luci d'Artista, la richiesta: "Riservare un parcheggio ai residenti del centro storico"

Riservare un’area parcheggio ai residenti del Centro Storico nel periodo delle Luci d’Artista. È la richiesta avanzata dai consiglieri comunali Roberto Celano e Donato Pessolano all’amministrazione comunale. Alla base dell’istanza i disagi patiti dai residenti “nei giorni festivi e di sabato per l’intero periodo di luci d’artista” per via della chiusura di “un tratto rilevante del centro cittadino, ed in particolare, il Lungomare Trieste (tratto compreso tra P.za Umberto I e trav. Odierno) e via Lista”.

La richiesta

La chiusura – scrivono i consiglieri – “finisce per limitare ancor più i già pochi posti auto ‘riservati’ ai residenti del centro storico cittadino che risultano fortemente penalizzati, con notevole difficoltà di rinvenire parcheggio, in particolare nei giorni del succitato divieto”. Tre le ipotesi sul tavolo: “Il parcheggio limitrofo al ristorante del “Golfo” o anche uno “spicchio” del parcheggio del Crescent o dell’area adiacente al Genio Civile”.