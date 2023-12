Luci d'Artista: pienone nel giorno dell'Immacolata, traffico in tilt

Record di presenze nel giorno dell’Immacolata a Salerno. Migliaia di persone sono giunte in città per ammirare le Luci d’Artista: pienone - come mostrano le foto di Antonio Capuano - nella villa comunale, ma anche su Corso Vittorio Emanuele e nei vicoli del centro storico.

Affollata anche Piazza Flavio Gioia e Piazza Portanova dov’è stato acceso, ieri, il grande albero di Natale. Traffico in tilt in via Ligea, nei pressi del grande parcheggio di Piazza della Libertà, in Corso Garibaldi e in molte strade del centro cittadino.