Luci d'Artista, salernitani e molti visitatori a passeggio in pieno centro

Continuano gli arrivi per Luci d’Artista. Nonostante oggi sia un giorno lavorativo, in tanti sono giunti per ammirare le luminarie che da diciotto anni caratterizzano il periodo autunnale e invernale nella città di Salerno. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, molte persone tra famiglie, coppie e gruppi organizzati hanno affollato il centro cittadino. I luoghi più frequentati: la villa comunale, Piazza Portanova e via dei Mercanti.