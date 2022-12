Luci d'Artista 2022, buona la prima (nonostante la pioggia): in tanti sul Corso e nel centro storico

Buona la prima per Luci d’Artista. In tanti – come mostrano le foto di Antonio Capuano – stanno affollando le principali strade del centro di Salerno per ammirare i nuovi corpi luminosi della diciassettesima edizione.

La passeggiata sotto le luci

Giovani, coppie e famiglie stanno passeggiando, nonostante un pò di pioggia, su Corso Vittorio Emanuele, Via Mercati, Piazza Portanova. Tappa “obbligatoria” nella centralissima Piazza Portanova dove si trova l’albero di Natale, in Piazza Flavio Gioia per l’Albero della Vita, nel centro storico dov’è possibile ammirare il Volo delle Farfalle in Piazza Sedile del Campo e il presepe in via Duomo e, ovviamente, nella villa comunale, dove stanno avendo un grande successo gli animali leggendari come il Mammut, l’Araba Fenice e l’Unicorno.