Luci d'Artista, primo giorno da record: boom di accessi alla villa comunale, folla sul Corso

Primo giorno da record per Luci d’Artista. In tantissimi – come mostrano le foto di Antonio Capuano – stanno affollando le principali strade del centro di Salerno per ammirare i nuovi corpi luminosi.

Record di presenze

Giovani, coppie e comitive stanno passeggiando su Corso Vittorio Emanuele, Via Mercati, Piazza Portanova. Tappa “obbligatoria” nella centralissima Piazza Portanova dove si trova l’albero di Natale, in Piazza Flavio Gioia e, ovviamente, alla villa comunale, presa letteralmente d'assalto soprattutto da famiglie con bambini, dove sta avendo un grande successo il grande unicorno. Tanta curiosità anche in Piazza Vittorio Veneto per la presenza di un grande Babbo Natale.

La viabilità

Rallentamenti per le auto in Corso Garibaldi, via Dei Principati, via Roma ed in alcune strade cittadine. Code anche ai parcheggi, quasi completa anche l'area di sosta per i camper sul lungomare di Torrione.