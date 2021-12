Luci d'Artista e assembramenti, la replica del sindaco: "Tutto sotto controllo"

"Non ci sono assembramenti, è tutto sotto controllo, girano foto ritoccate". Dura replica del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione de "La Traviata".

La reazione

Molti residenti si sono lamentati per gli assembramenti e per la disorganizzazione “C’è stata una grande affluenza di turisti, in questo fine settimana – ha spiegato il sindaco - ma tutto è filato liscio e c'è la ditta che si occupa anche di far rispettare il piano di sicurezza. Mi dicono che girano anche qualche foto fake, ritoccate per far sembrare che ci siano molti assembramenti".