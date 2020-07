Luci d'Artista a Salerno, l'assessore Willburger: "Modifiche al tempo del Covid"

“No a Luci d’artista, sì ad una nuova manifestazione che possa garantire una continuità con l’evento che ha reso famosa Salerno in Italia". lo dice l'assessore comunale alla cultura, Antonia Willburger, in una intervista concessa al quotidiano Le Cronache.

I dettagli

La giunta comunale ha deciso di sospendere la delibera riguardante l’edizione 2020 della kermesse. "Non è pensabile in tempi di pandemia, far confluire in città tutte quelle persone - spiega l'assessore - Per questo motivo, pensiamo di sospenderla almeno per quest’anno dando vita ad una nuova manifestazione, che abbia sempre a che fare con le luminarie ma che sia più piccola rispetto a ciò che abbiamo sempre realizzato in quel periodo”.